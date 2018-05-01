Украина начала военную операцию на Донбассе "до последнего лоскутка земли"

Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ, согласно которому 30 апреля антитеррористическая операция в Донбассе завершена и 30 апреля начинается операция объединенных сил. Об этом пишет телеканал Дождь со ссылкой на официальную страничку в Фейсбуке президента Украины.
На заседании украинского военного руководства, трансляция которого также опубликовано в фейсбуке, Порошенко объявил о начале операция "под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости".
Президент Украины заявил, что "это не просто смена формата", а "новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан".
Управление операцией передано командующему "объединенных сил" генералу Сергею Наеву. Во время заседания он доложил, что в Донбассе созданы две оперативно-тактических группировки с соответствующим комплектом военных частей и подразделений и резервов для операции, передает Дождь со ссылкой на украинские источники информации.
Операция объединенных сил, как ранее заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода", "предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей".
При этом Порошенко заявил, что операция завершится тогда, "когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма".
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