Украинцы обсмеяли Порошенко за слова про "одну из сильнейших армий мира"

Жители Украины с иронией отнеслись к словам президента Петра Порошенко о том, что национальная армия страны — одна из самых сильнейших в мире. Об этом свидетельствует уличный опрос украинского телеканала NewsOne.
"Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом", — сказала жительница Киева.
"Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил другой.
В середине апреля Порошенко заявил, что за последние четыре года Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе, пишет Лента.ру.
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