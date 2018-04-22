Украинцы обсмеяли Порошенко за слова про "одну из сильнейших армий мира"

"Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом", — сказала жительница Киева.

"Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил другой.

В середине апреля Порошенко заявил, что за последние четыре года Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе, пишет Лента.ру.