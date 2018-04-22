Эстонец подрался с украинцем в Литве из-за спора о России

В литовском городе Каунас эстонец и украинец подрались после спора о российско-украинских отношениях. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на литовскую Генпрокуратуру.
Мужчины выпили в баре в центре города, после чего между ними разгорелся политический спор, который перерос в драку на улице. Эстонец повалил украинца на землю и стал пинать. Пострадавший получил травмы, ему оказали медпомощь.
Эстонец признал вину, однако украинец отказался от претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Пострадавший рассказал, что прибыл в Литву несколько дней назад, чтобы устроиться на работу, однако после происшествия решил вернуться на родину.
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