Эстонец подрался с украинцем в Литве из-за спора о России

Мужчины выпили в баре в центре города, после чего между ними разгорелся политический спор, который перерос в драку на улице. Эстонец повалил украинца на землю и стал пинать. Пострадавший получил травмы, ему оказали медпомощь.

Эстонец признал вину, однако украинец отказался от претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Пострадавший рассказал, что прибыл в Литву несколько дней назад, чтобы устроиться на работу, однако после происшествия решил вернуться на родину.