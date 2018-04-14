Порошенко публично обратился к Путину на "ты"

По мнению украинского лидера, несколько лет назад "мир слушать не хотел о миротворцах", однако сейчас многие страны готовы принять участие в составе миротворческой операции на Донбассе.

Порошенко обратился к российскому президенту на "ты", говоря о позиции России по вводу миротворческого контингента. "И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против", — сказал глава Украины. "На тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства", — заявил украинский лидер, обращаясь к российскому президенту.

Он подчеркнул, что Украина готова вынести вопрос на голосование в Совет Безопасности ООН, "как только Россия примет позицию всего мира". Порошенко также отметил, что Владимир Путин может "очень легко прекратить гибель мирных людей", украинских военных,. "Ты очень легко это можешь сделать — это просто не применение права вето (при принятии решения в Совете безопасности ООН)", — сказал Порошенко.

В своей речи украинский лидер также обратился к россиянам, назвав их "уважаемыми либо неуважаемыми".