Порошенко заявил, что приберег девять грамм свинца для России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию. Об этом он сказал в ходе выступления в Краматорске, сообщает РИА Новости.
Украинский лидер сказал, что его страну "несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению".
Петр Порошенко,
президент Украины:
Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом.
Украинский лидер ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".
Документ также позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.
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