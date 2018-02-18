Порошенко потребовал вернуть Крым. Пушков ответил, что президент Украины "что-то спутал"

Киев будет вести переговоры с Москвой только когда "Украина восстановит территориальную целостность", считает президент этой страны Петр Порошенко. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет "Коммерсантъ".
Петр Порошенко,
президент Украины:
— На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым,— мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам.
Он также заявил, что на Украине нет внутреннего конфликта, а есть "агрессия со стороны России".
Это заявление прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он написал в своем Twitter: "Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции – не политика"
Факт
12 февраля состоялся двадцатиминутный телефонный разговор Петра Порошенко и Владимира Путина. Они обсуждали выполнение минских договоренностей и обмен "заложниками" (по выражению Порошенко).
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