Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо", сообщают РИА Новости.
Выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко сказал: "Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года".
Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".
"Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — отметил он.
Также Порошенко высказался против проведения в Крыму выборов российского президента.
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