Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

Выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко сказал: "Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года".

Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".

"Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — отметил он.

Также Порошенко высказался против проведения в Крыму выборов российского президента.