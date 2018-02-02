Оборонный завод Порошенко перешел в собственность России

Как говорится в документе, предприятие перешло в федеральную собственность и теперь принадлежит Минпромторгу России. Это решение, по мнению правительства, "ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей".

Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности России. В частности, он стал соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ и производству и ремонту гражданской морской техники.

Справка

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе основан в 1783 году, когда после присоединения территории Крыма к Российской империи была заложена кузница для ремонта пришедших кораблей. Она считается первым производственным корпусом предприятия. С 2010 года предприятие принадлежало структурам, подконтрольным Порошенко. В 2015 году оно было национализировано в пользу Севастополя.