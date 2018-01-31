Военная тайна: новая украинская крылатая ракета оказалась советской

Другие характеристики вооружения не уточняются.

По словам секретаря Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, "речь идет о полностью украинской разработке". Данная разработка создана конструкторами государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

Александр Турчинов,

секретарь СНБО Украины:

— Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты. Сегодняшние испытания открыли новый этап ракетной программы, согласно которой наши ВСУ должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, которые способны на большом расстоянии точно поражать вражеские цели.

Однако, как выяснила "Российская газета", первая крылатая ракета украинской разработки на деле является советской КР Х-35У противокорабельного комплекса "Уран". Испытания — всего лишь бросок макета без системы управления, с ней у разработчиков возникли проблемы.

Испытанный боеприпас - детище опытно-конструкторской работы "Нептун", под этим грифом Украина пытается наладить производство российской крылатой ракеты Х-35У, разработанной еще в СССР, пояснили специалисты. Советское правительство планировало организовать производство Х-35 на харьковском авиазаводе, так что предприятие, по-видимому, имеет полный пакет конструкторской документации на ракету.

Судя по опубликованному видео, тест ракеты является бросковым испытанием, их цель — проверка работы твердотопливного ускорителя и выхода ракеты из пускового контейнера, Во время такого теста турбореактивный двигатель не включается, а сама ракета, скорее всего, не более чем бросковый макет без системы управления.

Эта система стала основной проблемой при создании ПКР "Нептун" на Украине — в первую очередь, сложности связаны с разработкой активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН), поскольку предприятия страны не обладают необходимыми знаниями и технологиями. Создание российской Х-35 застопорилось на пять лет как раз из-за проблем с АРЛГСН, хотя ее разработчик, НПП "Радар-ММС" обладало необходимыми компетенциями.

Другой эксперт считает, что у украинцев возникнут трудности с использованием ракеты, пишет bfm.ru.

Владимир Евсеев,

подполковник запаса, заместитель директора Института стран СНГ:

— Для того, чтобы использовать крылатую ракету, нужно иметь носитель. И вот с этим на Украине самые большие проблемы. Потому что те носители, которые предполагают использование крылатых ракет, они были уничтожены на американские деньги, либо они перебазировались, в частности, на российский Дальний Восток. Поэтому я не очень понимаю, о чем идет разговор. То есть, если речь идет о каких-то ракетах небольшой дальности, то это одно, но если вести разговор о крылатых ракетах, которые имеют достаточную дальность стрельбы, то здесь возникает вопрос, что их просто не на чем нести, у них нет носителей. Вот у Украины были ракеты, типа "Точка", ракеты тактические, дальность стрельбы там — порядка 100 километров, такие ракеты у них были. Может быть, они сделали какую-то модернизированную версию, увеличили дальность, но все равно ракета эта, в лучшем случае, оперативно-тактическая.

Украина не способна создать конкурента российской крылатой ракете "Калибр" и американскому "Томагавку", заявил "Известиям" председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. По его мнению, это чисто пропагандистская акция, туфта.