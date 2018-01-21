Порошенко шикарно отдохнул на Мальдивах с документами на другое имя

По данным издания, Порошенко и его семье выдали так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия."Гелетей (Валерий Гелетей, глава Управления государственной охраны Украины — прим. ред.) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — цитирует "Страна.ua" слова источника.



Эти документы Порошенко и его семья использовали для того, чтобы на новогодние праздники отправиться отдыхать на Мальдивы, утверждает издание. Чартер с Порошенко и его семьей вылетел из Киева 1 января и вернулся обратно 8 января с Мальдив. Расследование, посвященное этой информации, было проведено проектом "Схема" (совместным проектом "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"). Маршрут и цель назначения чартера было отслежено с помощью сервисов слежения за перемещением авиации. О присутствии президента и семьи на борту самолета "Схема" заявляет на основании информации от собственных источников.

Проект утверждает, что на Мальдивах Порошенко отдыхал "со 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана". Авторы проекта указывают, что в этот момент на самой дорогой вилле курорта, по данным администрации, был зарегистрирован некий Mr. Petro Incognito из Украины. Фамилия постояльца не была указана в документах по соображениям анонимности.



Аренда острова с виллой на курорте Cheval Blanc стоит 46 тыс. долларов за день. С учетом стоимости перелета, "Схема" оценила предполагаемый отдых президента Украины на сумму в 500 тыс. долларов.



Информацию о частной поездке Порошенко на Мальдивы 16 января подтвердила пресс-служба президента Украины. При этом в пресс-службе заявили, что поездку Порошенко организовал за собственный счет.