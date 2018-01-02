Пранкеры Лексус и Вован разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявили, что разыграли в новогоднюю ночь президента Украины Петра Порошенко. Идея позвонить Порошенко возникла "экспромтом", заявил Вован. Позвонив спустя сорок минут после наступления Нового года, пранкеры представились генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: "Вау!", — рассказал Кузнецов.
По словам пранкера, Порошенко "был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом". Под конец разговора пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко "пить не особо много водки и горилки". После этих слов запись резко обрывается.
Вован и Лексус разговаривали с Порошенко еще в начале декабря 2017 года.
Президент Украины в разговоре с пранкером Алексеем Столяровым, также известным как "Лексус", обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пишет Газета.ру.
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