Пранкеры Лексус и Вован разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

"Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: "Вау!", — рассказал Кузнецов.

По словам пранкера, Порошенко "был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом". Под конец разговора пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко "пить не особо много водки и горилки". После этих слов запись резко обрывается.

Вован и Лексус разговаривали с Порошенко еще в начале декабря 2017 года.

Президент Украины в разговоре с пранкером Алексеем Столяровым, также известным как "Лексус", обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пишет Газета.ру.