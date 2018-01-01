Путин новый год начал с посещения телестудии, где расказал о семье, славе и гриме

По словам Путина, в прошлые годы он и родные нечасто смотрели телевизор. Запомнились передачи о появлении сверхзвукового гражданского Ту-144. А также хоккейная серия 1972 года Россия - Канада. Те игры, рассказал Путин, смотрела вся семья.

"Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей", - заявил Путин.

По его словам, родители жили от зарплаты до зарплаты, иногда приходилось даже занимать денег, чтобы дотянуть до получки. Но все же семья могла позволить себе купить телевизор.

«По этому случаю у нас особый гость»: Путин в студии программы «Время» pic.twitter.com/dwFERRFb6h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 января 2018 г.

Что касается будущих эфиров, то в них президент хотел бы услышать о том, каких успехов стране и власти удалось добиться и какие из намеченных планов реализовать.

"Разумеется, я — реалист. Я понимаю, что когда-то вряд ли прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили", — сказал глава государства. Он добавил, что отдал бы "очень многое за то, чтобы так оно и было".

Путин начал новый рабочий год: Президент принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет pic.twitter.com/LfUPZCuubW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 января 2018 г.

Но что касается личной славы, то она, по словам Путина, его не интересует: "Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует".

И на камеру работать российский лидер тоже не очень любит. Не то чтобы "отвратительно", подчеркнул он, но смущает необходимость гримироваться для эфира: "Всякий макияж и так далее..."