Киселев вспомнил дружбу с Петей Порошенко и рассказал о любви к Украине

Киселев признавался в том, что полюбил страну, хотя изначально просто ехал работать по контракту. Ведущий рассказал, что уехал на Украину в 2000 году преподавать журналистику, а потом "сделали предложение, от которого трудно было отказаться" (Киселева пригласили на пост главреда службы информации телекомпании ICTV).

"Вообще, я тогда находился в романтических представлениях еще о Европе. Мне была очень симпатична Европа в девяностые годы. Как раз это был такой перелом. И я подумал: "Ну отлично, мы сейчас двинем Украину в Европу и соответственно Россию тоже, потому что мы паровозиком как бы, мы просто втянем через Украину". Но потом, когда это все обернулось Майданом и совершенно неевропейской преступной историей, то мне, конечно, многое стало понятно", — сказал Киселев.

По его словам, он вернулся с Украины как "в пластырях с поля боя". По словам Киселева, первый Майдан — это "огромный обман".

Во время работы на Украине Киселев дружил с Петром Порошенко, ныне президентом этой страны. Корчевников показал фото, где радостный Киселев в поварском колпаке и улыбающийся Порошенко жмут друг другу руки. По словам Киселева, снимок сделан во время посиделок клуба "Сковорода", созданного во время его пребывания на Украине и членом которого являлся Порошенко. На одном из таких собраний Киселев нажарил огромную сковороду картошки и "кормил всех практически с руки".

Киселев заявил, что в то время Порошенко был его "другом в широком смысле слова". Он назвал его Петей и посетовал на то, что трансформация его личности оказалась трагичной. "Наверное, в нем было и то, и другое в равных пропорциях. А сейчас одно выросло, а другое сдулось", — заключил телеведущий.

Справка

Киселев — генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня", ведущий авторской программы "Вести недели".

Факт

Из-за высказываний об Украине Киселев попал под санкции Евросоюза.