На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что в 2014-2015 годах на государственном уровне планировался подрыв идущего в Европу газопровода, сообщают "Известия".
"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — сказал Грымчак в эфире телеканала ZIK.
По его словам, газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. При этом Грымчак считает, что сегодня Россия "делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что реализация проекта "Северный поток — 2" может стать смертельной для Украины. В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.
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