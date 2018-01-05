На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод

"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — сказал Грымчак в эфире телеканала ZIK.

По его словам, газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. При этом Грымчак считает, что сегодня Россия "делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что реализация проекта "Северный поток — 2" может стать смертельной для Украины. В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.