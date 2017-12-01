В Барнауле водитель на скорости влетел в газораспределительный пункт и сбежал с места ДТП

В Барнауле вечером 30 ноября автомобиль влетел в газораспределительный пункт на ул. Антона Петрова. После аварии водитель сбежал с места ДТП, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.
ДТП произошло в 18:45 на улице Антона Петрова,107. Автомобиль ВАЗ 21093 превысил скорость и влетел в газораспределительный пункт. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 33-летняя пассажирка. Медики оказали помощь женщине и госпитализировали ее в городскую больницу №1. На место аварии выехали спасатели и пожарные.
Водитель автомобиля ВАЗ 21093 сбежал с места ДТП. Сейчас полицейские ищут мужчину. По словам очевидцев, он был пьян. После аварии пассажирка потеряла сознание. Мужчина пытался тащить ее за собой, но бросил через несколько метров.
В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что газораспределительный пункт от столкновения не пострадал. В районе не прерывали подачу газа.
В региональном подразделении "Газпрома" также подтвердили информацию о том, что потребителей не отключали от газоснабжения, так как в этом месте закольцован газопровод, а в попавшем в автоаварию ГРПШ (газораспределительном пункте шкафном) удалось оперативно закрыть краны.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.