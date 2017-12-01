В Барнауле водитель на скорости влетел в газораспределительный пункт и сбежал с места ДТП. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле водитель на скорости влетел в газораспределительный пункт и сбежал с места ДТП. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле водитель на скорости влетел в газораспределительный пункт и сбежал с места ДТП. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле водитель на скорости влетел в газораспределительный пункт и сбежал с места ДТП. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле водитель на скорости влетел в газораспределительный пункт и сбежал с места ДТП. Фото: vk.com/incident_brn.

ДТП произошло в 18:45 на улице Антона Петрова,107. Автомобиль ВАЗ 21093 превысил скорость и влетел в газораспределительный пункт. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 33-летняя пассажирка. Медики оказали помощь женщине и госпитализировали ее в городскую больницу №1. На место аварии выехали спасатели и пожарные.

Водитель автомобиля ВАЗ 21093 сбежал с места ДТП. Сейчас полицейские ищут мужчину. По словам очевидцев, он был пьян. После аварии пассажирка потеряла сознание. Мужчина пытался тащить ее за собой, но бросил через несколько метров.

В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что газораспределительный пункт от столкновения не пострадал. В районе не прерывали подачу газа.

В региональном подразделении "Газпрома" также подтвердили информацию о том, что потребителей не отключали от газоснабжения, так как в этом месте закольцован газопровод, а в попавшем в автоаварию ГРПШ (газораспределительном пункте шкафном) удалось оперативно закрыть краны.