ГИБДД нашла "черный джип", который сбил девочку в Барнауле

Как сообщили в барнаульской ГИБДД, ДТП произошло 29 ноября в 17.25 на улице Воровского, №71. Девочка шла в сопровождении взрослого. Люди переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил Nissan Qashqai. Водитель скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий группа по розыску ГИБДД Барнаула нашла водителя — им оказался 21-летний парень. За оставление места ДТП водителя привлекли к административной ответственности. По факту ДТП ведется проверка.