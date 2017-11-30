ГИБДД нашла "черный джип", который сбил девочку в Барнауле

В Барнауле нашли водителя автомобиля, который сбил девочку на улице Воровского. 4-летнего ребенка доставили в больницу с травмами.
Как сообщили в барнаульской ГИБДД, ДТП произошло 29 ноября в 17.25 на улице Воровского, №71. Девочка шла в сопровождении взрослого. Люди переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил Nissan Qashqai. Водитель скрылся с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий группа по розыску ГИБДД Барнаула нашла водителя — им оказался 21-летний парень. За оставление места ДТП водителя привлекли к административной ответственности. По факту ДТП ведется проверка.
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