В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Бийске

Авария произошла в 17:20 минут на улице Социалистическая,1. Автомобиль Toyota RAV4 под управлением пьяного 43-летнего водителя столкнулся с Nissan March. Водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой и ехал Nissan под управлением 51-летней женщины.

Водитель Toyota RAV4 скрылся с места аварии, но был найден.

В результате аварии с травмами различной степени тяжести водителя Nissan March госпитализировали в городскую больницу №2. Ее пассажир скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

В автомобиле Toyota RAV4 кроме водителя был 31-летний пассажир и 5-летний ребенок. Медики осмотрели их на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.