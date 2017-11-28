В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Бийске

В Бийске 27 ноября столкнулись две иномарки. Один из водителей после аварии убежал в лес. В краевой ГИБДД сообщили, что в ДТП погиб 52-летний пассажир. Кроме того, в одной из машин ехал ребенок.
Авария произошла в 17:20 минут на улице Социалистическая,1. Автомобиль Toyota RAV4 под управлением пьяного 43-летнего водителя столкнулся с Nissan March. Водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой и ехал Nissan под управлением 51-летней женщины.
Водитель Toyota RAV4 скрылся с места аварии, но был найден.
В результате аварии с травмами различной степени тяжести водителя Nissan March госпитализировали в городскую больницу №2. Ее пассажир скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
В автомобиле Toyota RAV4 кроме водителя был 31-летний пассажир и 5-летний ребенок. Медики осмотрели их на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.