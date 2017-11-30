В Барнауле черный джип сбил ребенка на переходе и уехал с места ДТП

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его и сбила черная иномарка. По предварительной информации, номер автомобиля — 205. Водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей аварии или тех, кто знает местонахождение водителя. Всех, кто владеет какой-либо информации, просят звонить по телефонам 393-605, 393-548 или в дежурную часть: 391-090, 393-555, либо 02.