В Барнауле черный джип сбил ребенка на переходе и уехал с места ДТП

Полицейские ищут водителя черной иномарки в кузове "джип" черного цвета. Автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода и уехал. ДТП произошло 29 ноября в 17:35 на пересечении улиц Воровского и Профсоюзов, сообщили в ГИБДД.
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его и сбила черная иномарка. По предварительной информации, номер автомобиля — 205. Водитель скрылся с места ДТП.
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей аварии или тех, кто знает местонахождение водителя. Всех, кто владеет какой-либо информации, просят звонить по телефонам 393-605, 393-548 или в дежурную часть: 391-090, 393-555, либо 02.
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