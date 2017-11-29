В Барнауле трамвай протаранил "Жигули". Фото: Николай Ушаков в vk.com/barneos22. В Барнауле трамвай протаранил "Жигули". Фото: Николай Ушаков в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Малахова и Петра Сухова. На месте ДТП образовалось пробка. Движение трамваев парализовано.

По словам очевидцев, пострадавших нет.