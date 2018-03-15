МИД Украины предложил разорвать договор о дружбе с Россией

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", —написала Залищук в Фейсбуке.

Однако она не уточнила, когда украинские власти могут аннулировать соглашение.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

"Никакого удивления это намерение Украины у меня не вызывает. Украинское руководство и большинство в Верховной раде идет по пути уничтожения всего того, что остается в отношениях России и Украины, и идет последовательно", — заявил в интервью "Федеральному агентству новостей" Алексей Пушков, пишут "Известия".

Политик напомнил, что документ о расторжении должен пройти чтение в Верховной раде. Президент Украины Петр Порошенко единолично не может его расторгнуть.