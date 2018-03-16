Надежду Савченко причислили к изменникам родины и внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Сегодня, 09:26.
Политика

Народного депутата Верховной рады Надежду Савченко внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Ее охарактеризовали как "изменника родины", пишут "Известия".

Надежда Савченко.
Надежда Савченко. Фото: www.facebook.com/usdos.ukraine.

На сайте указано, что Савченко участвовала в подготовке террористических актов и государственного переворота. Кроме того, в сообщении говорится, что депутат сотрудничала с "пророссийскими террористическими организациями".

Ранее генпрокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке в стране военного переворота, целью которого было свержение президента Петра Порошенко. Надзорное ведомство обратилось в Верховную раду с просьбой снять с депутата неприкосновенность.

Напомним, Надежде Савченко присвоили звание Героя Украины 2 марта 2015 года с формулировкой "за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу".

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