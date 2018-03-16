Надежду Савченко причислили к изменникам родины и внесли в базу данных сайта "Миротворец"

На сайте указано, что Савченко участвовала в подготовке террористических актов и государственного переворота. Кроме того, в сообщении говорится, что депутат сотрудничала с "пророссийскими террористическими организациями".

Ранее генпрокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке в стране военного переворота, целью которого было свержение президента Петра Порошенко. Надзорное ведомство обратилось в Верховную раду с просьбой снять с депутата неприкосновенность.

Напомним, Надежде Савченко присвоили звание Героя Украины 2 марта 2015 года с формулировкой "за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу".