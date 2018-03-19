Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму, пишут РИА Новости.
"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы — выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.
Украинский лидер заявил, что в последние несколько дней он получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове.
"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", — сказал украинский президент.
По итогам обработки 97% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента, набирая 76,6% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,87% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73%. Ксения Собчак — 1,64% голосов, Григорий Явлинский — 1,02%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
Ранее стало известно, что после подсчета 93% протоколов Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей.
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