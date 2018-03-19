Путин увеличил отрыв от конкурентов по итогам обработки 97% протоколов

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,87% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73%. Ксения Собчак — 1,64% голосов, Григорий Явлинский — 1,02%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Ранее стало известно, что после подсчета 93% протоколов Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей. Ксения Собчак признала, что большая часть россиян проголосовала за действующего главу государства.