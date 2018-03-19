Путин увеличил отрыв от конкурентов по итогам обработки 97% протоколов

Сегодня, 08:22.
Политика

Действующий глава России Владимир Путин лидирует на выборах президента, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 53 млн 579 тыс. 719 избирателей, пишут "Известия".

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,87% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73%. Ксения Собчак — 1,64% голосов, Григорий Явлинский — 1,02%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Ранее стало известно, что  после подсчета 93% протоколов Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей.  Ксения Собчак признала, что большая часть россиян проголосовала за действующего главу государства.

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