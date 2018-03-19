Собчак назвала главный успех своей избирательной кампании

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в беседе с RT назвала главный успех своей предвыборной кампании. Она также признала, что большая часть россиян проголосовала за действующего главу государства Владимира Путина. сообщает RT.
"Свобода слова. Это наш самый важный успех во время этой кампании", — сказала Собчак.
По ее словам, показанный результат на выборах не является пределом мечтаний, однако из него можно выделить положительные моменты.
"Я считаю, что этот результат, который оказался выше любого другого либерального кандидата, создает платформу для воссоединения, потому что эти выборы следует рассматривать как праймериз среди всех либеральных кандидатов, которые позволят объединиться вокруг нашей будущей партии — "Партии перемен", — ометила она.
Собчак подчеркнула, что намерена пригласить кандидатов, набравших меньше неё, стать частью этой новой политической силы для того, чтобы прекратить борьбу за сотые доли процентов.
"Мы должны реалистично оценивать огромную поддержку Путина со стороны населения страны. Этот результат, какой бы он ни был — 75%, 68% или любой другой — говорит о том, что большинство россиян хотят этого президента", — заключила политик.
Ранее стало известно, что после подсчета 93% протоколов Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей. В активе Собчак, по последним данным, 1,62%.
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