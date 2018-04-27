Украинцы определились с лидером президентской гонки

Бывшая глава украинского правительства Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге народной поддержки претендентов на президентское кресло (набрала 14% голосов респондентов) — таковы результаты социологического опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг".
На втором месте — бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко, в поддержку которого высказались 11% опрошенных.
Третье место (9%) делят между собой действующий президент Украины Петр Порошенко, певец Святослав Вакарчук и сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.
По 8% голосов респондентов набрали шоумен Владимир Зеленский и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.
Речь идет о тех избирателях, которые решили, что пойдут голосовать, и уже определились с выбором кандидата.
"Лидером антирейтинга является Порошенко. Почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях", – отмечают украинские социологи. На втором месте в списке антилидеров – бывший премьер-министр Арсений Яценюк (26%), на третьем — Олег Ляшко (25%), а Юлия Тимошенко занимает четвертое (24%).
Опрос проводился 10–22 апреля 2018 года среди 6 тысяч жителей Украины в возрасте 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.
Выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.
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