Украинцы определились с лидером президентской гонки

На втором месте — бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко, в поддержку которого высказались 11% опрошенных.

Третье место (9%) делят между собой действующий президент Украины Петр Порошенко, певец Святослав Вакарчук и сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

По 8% голосов респондентов набрали шоумен Владимир Зеленский и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Речь идет о тех избирателях, которые решили, что пойдут голосовать, и уже определились с выбором кандидата.

"Лидером антирейтинга является Порошенко. Почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях", – отмечают украинские социологи. На втором месте в списке антилидеров – бывший премьер-министр Арсений Яценюк (26%), на третьем — Олег Ляшко (25%), а Юлия Тимошенко занимает четвертое (24%).

Опрос проводился 10–22 апреля 2018 года среди 6 тысяч жителей Украины в возрасте 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.

Выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.