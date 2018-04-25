В Раде назвали Россию "зависимой" от Украины

Парламентарий считает, что когда проект газопровода "Северный поток — 2" воплотиться в жизнь, бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране "превратится в металлолом".

Антон Геращенко уверен, что Россия якобы сможет напасть на Украину, когда проект газопровода будет реализован.

"Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз", — сказал он.

Украинский политик призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон "образумит" европейские страны, которые готовы сотрудничать с Москвой.

"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — заключил депутат.

Напомним, "Северный поток-2" планируют построить от побережья России через Балтийское море до Германии.