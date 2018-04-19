ВЦИОМ: россиян не беспокоит падение рубля и рост иностранной валюты

Две трети опрошенных (66%) не будут предпринимать никаких действий и в случае, если американская валюта и дальше будет дорожать. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан.

Чаще всего (23%) причиной колебаний стоимости валют респонденты называют напряженную международную обстановку и антироссийские санкции.

Если курс доллара продолжит расти, 12% респондентов потратят сбережения на мелкие нужды, 8% — вложат накопления в недвижимость или ценности.

ВЦИОМ подчеркивает, что подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту.