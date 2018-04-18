Минэкономразвития: зарплаты в Алтайском крае выросли почти на 11 процентов

Среднемесячная заработная плата работников в крае составила 22,9 тыс. рублей по итогам января – февраля 2018 года, сообщает Минэкономразвития региона. Она увеличилась на 10,7% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что наибольшие темпы роста заработной платы отмечены у работников социальной сферы экономики: в здравоохранении (124,3%), в образовании (123,4%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в 1,5 раза), в том числе в деятельности библиотек, архивов, музеев (в 1,7 раза).
В сельском хозяйстве заработная плата выросла на 12%, в металлургическом производстве – на 24,4%, в производстве древесины – на 14,9%, готовых металлических изделий – на 13,9%, текстильных изделий – на 23,5%, кокса – на 11,3%, прочих транспортных средств – на 12,8%, в транспортировке и хранении – на 10,1%.
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