Минэкономразвития: зарплаты в Алтайском крае выросли почти на 11 процентов

Отмечается, что наибольшие темпы роста заработной платы отмечены у работников социальной сферы экономики: в здравоохранении (124,3%), в образовании (123,4%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в 1,5 раза), в том числе в деятельности библиотек, архивов, музеев (в 1,7 раза).

В сельском хозяйстве заработная плата выросла на 12%, в металлургическом производстве – на 24,4%, в производстве древесины – на 14,9%, готовых металлических изделий – на 13,9%, текстильных изделий – на 23,5%, кокса – на 11,3%, прочих транспортных средств – на 12,8%, в транспортировке и хранении – на 10,1%.