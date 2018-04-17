Обучающимся в Британии детям чиновников нашли работу на Дальнем Востоке

В качестве альтернатив для студентов, среди которых, в основном, дети чиновников и бизнесменов, предлагают учебу в МГИМО или трудоустройство на Дальнем Востоке.

"Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций", — заявила модератор презентации Россотрудничества Оксана Буряк, пишет "Коммерсант".

За рубежом в организации решили разработать проект "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!". Он направлен на тех, кто хочет вернуться из Великобритании в Россию. По каким критериям Россотрудничество оценивало изменения в отношении к российским студентам за рубежом, представители организации не смогли ответить.

МГИМО и высокая зарплата

Предполагается, что россияне — студенты зарубежного бакалавриата — смогут перевестись в МГИМО, а планирующие поступать в магистратуру получат возможность подать документы по ускоренной процедуре. В вузе заявили, что готовы принять до нескольких сот новых студентов в экстренном порядке, при этом ущемлять права других учащихся не будут.

Авторы проекта также обещают помочь вернувшимся студентам с трудоустройством. Глава предпринимательского сообщества "Преактум" Олег Мансуров заявил, что по некоторым специальностям в России готовы предложить даже более высокую зарплату, чем в Европе. По его словам, специалисты с зарубежным образованием "уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток".