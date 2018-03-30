ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым

Отрывки разговора с Песковым транслировались в четверг в Instagram этой передачи. Однако через несколько часов после окончания ток-шоу несколько студентов ВШЭ, которые принимали участие в его организации, сообщили что запись передачи была удалена. По их словам, медиацентр ВШЭ, который занимается съемкой, режиссурой и монтажом подобных шоу, отказался отдавать студентам запись и публиковать ее, объяснив это тем, что она была удалена.

"Официальной записи этой встречи нет. И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова "вышка" не будет публиковать полную запись этой встречи", — рассказал руководитель образовательной программы ВШЭ "Журналистика" Сергей Корзун. Он добавил, что такое решение приняло руководство факультета. Также он сообщил, что встреча проходила "в закрытом режиме", это значит, что на нее не приглашали "никого со стороны".

Профсоюз журналистов назвал подобные требования цензурой. Дарья Печенина, шеф-редактор ток-шоу "В точку!", рассказала, что лично ее и команду никто об этом не просил, а за медиацентр они отвечать не могут. Дарья также отметила, что после эфира она пообщалась с Песковым и его ассистенткой — оба остались довольны. И студентам не запрещалось вести свою запись, говорится в репортаже интернет-журнала "The Вышка".

Перед началом разговора студентам не ставили никаких условий о неразглашении содержания встречи. Однако студентов предупредили, что можно задавать любые вопросы, но попросили не трогать семью пресс-секретаря.

В конце ток-шоу Песков, уже прощаясь, поинтересовался у аудитории: "Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?" Зал ему ничего не ответил.

Ток-шоу "В точку! Персона" — учебная программа, на которую приглашают известных людей, а студенты задают им вопросы. Запись общения обычно выкладывают в социальных сетях.