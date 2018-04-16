Средний доход руководства российского правительства резко вырос на 128,5%

Средний доход членов Совфеда в 2017 году вырос по сравнению с 2016-м годом на 47% и составил 44 млн рублей, пишет РБК. Средние зарплаты депутатов Госдумы увеличились на 25,6% — до 23,5 млн рублей. А вот зарплата правительственных чиновников выросла на 128,5% и составила в среднем рекордные 144 млн рублей.

В Кремле средняя зарплата и ее рост оказались ниже обеих палат парламента и Белого дома — 13,1 млн руб. (рост 25,4%).

Что касается автопарка, то самым внушительным владеет депутат фракции "Единой России", экс-председатель правления "Росгосстраха" Владислав Резник, который в Испании проходит по делу "русской мафии". Он владеет 13 машинами. На втором месте экс-замминистра природных ресурсов и сенатор Владимир Лебедев от Нижегородской области. У него имеется 10 машин, пишет ura.ru.

В Кремле наибольший автопарк оказался у советника президента Сергея Григорова (Jeep Wrangler, BMW 640D, ЗАЗ 965, Mercedes-Benz GLE 450).

Автопарк президента РФ Владимира Путина остался без изменений: автомобили (ГАЗ М21, ГАЗ М21, "Нива"); прицеп автомобильный "Скиф".