Стало известно, сколько заработали Путин и Медведев за 2017 год

Из списка недвижимого имущества исчез земельный участок площадью 1 500 кв. м, который Владимир Путин декларировал ежегодно. Отсюда и увеличение его доходов, рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Остальные объекты недвижимости остались на месте: квартиры площадью 77 и 153 кв. м, гараж, два автомобиля ГАЗ М-21, "Нива" и автоприцеп "Скиф".

Премьер Дмитрий Медведев за 2017 год заработал 8,5 миллиона рублей, что на 21 тысячу меньше, чем по итогам 2016 года. Из недвижимости за премьером закреплены: арендованный на 40 лет участок земли в 47 соток, квартира площадью в 367 "квадратов" и автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. У его жены Светланы Медведевой доход составил 0 рублей, она владеет автомобилем Volkswagen Golf.

Пресс-секретарь и заместитель главы администрации президента Дмитрий Песков в 2017 году заработал 14,3 миллиона рублей. В собственности чиновника две квартиры площадью 111,7 и 112,7 кв. м и доля в квартире площадью 55,3 квадрата. Пескову также принадлежат автомобиль Mercedes-Benz V250 и вездеход.

Жена Пескова Татьяна Навка заработала 200 миллионов рублей. В ее собственности есть два земельных участка площадью 79 и 14 соток, два жилых дома (779,2 и 353,5 "квадрата") и четыре квартиры 180,4, 108,4, 78,8 и 126 кв. метров. У Навки три автомобиля — Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz GLE63 и Lexus RX350.