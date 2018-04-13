Медведев рассказал, как власть поможет попавшим под санкции компаниям

"Те решения, которые будут предложены в качестве поддержки, будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компаний, хотя это тоже нужно иметь в виду, как иногда это представляют, а прежде всего на сохранении производств и рабочих мест", — цитирует Медведева "Интерфакс".

Премьер объяснил, что под санкции в первую очередь попадают десятки тысяч людей, работающих на стратегических, системообразующих предприятиях.

"Те компании, которые попали в сложную ситуацию, должны получить поддержку. Поручения о проработке такого рода поддержки мною даны, это касается разных компаний — и металлургов, и энергетиков, и оборонщиков, и некоторых других", — отметил Медведев.

О "потерпевших" и "руке помощи"

Богатейшие люди России по итогам "черного понедельника" потеряли в общей сложности около $16 млрд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песком в "черный понедельник" 9 апреля сказал, что оказание поддержки бизнесу и иные меры реагирования на последствия санкций целиком и полностью находятся в ведении правительства. Но не исключено, что к решению проблемы подключится и президент. Песков сказал, что пока в графике Владимира Путина нет запланированной встречи с пострадавшими бизнесменами, но "это не значит, что она не может состояться в случае необходимости".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило об отзыве всех рейтингов компании En+ в связи с санкциями OFAC (структура американского минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций), пишет polit.ru.

Этот шаг был предпринят после включения En+ в так называемый "черный список", опубликованный 6 апреля Минфином США. Речь идет о новых санкциях, которые затронули семерых российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих Российской Федерации.