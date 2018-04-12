В Барнауле директора фирмы осудят за невыплату зарплат на 2,5 млн рублей

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела против директора производственно-строительное объединения "Алтай". Мужчину обвиняют в невыплате зарплат и неисполнении решения суда, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, директор мог платить работникам зарплату, но тратил деньги на другие нужды предприятия. С апреля 2016 по июнь 2017 года 18-ти сотрудникам фирмы полностью или частично не выплатили зарплаты на сумму более 2,5 млн рублей.
Кроме того, на основании решения суда обвиняемый должен был выплатить одной из компаний более 1,8 млн рублей. Деньги на погашение задолженности должны были перечислять из части заработной платы директора. Однако обвиняемый распорядился переводить свой доход на счет жены. Так он скрывал деньги от приставов.
Ранее директор уже был судим за преступления в сфере экономики. Суд наложил арест его транспорт, а также расчетные счета и уставной капитал организации.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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