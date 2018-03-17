На "Бийском сахарном заводе" погасили долги по зарплате на миллион

"Бийский сахарный завод" погасил долги по зарплате перед бывшими сотрудниками на 1 млн рублей, сообщил 15 марта сайт Генеральной прокуратуры. В сумму входила как оплата труда, так и выходное пособие при увольнении и компенсация неиспользованного отпуска.
Предприятие, установила прокуратура Бийска, задолжало деньги 21 сотруднику - оплату труда, выходное пособие при увольнении и компенсацию неиспользованного отпуска.
Предприятие не работает с 2012 года, проходит процедуру банкротства. Прокурор, сообщает сайт ведомства, проконтролировал, как конкурсный управляющий реализовал имущество и как распорядился средствами.
Напомним, торги по продаже имущества "Бийского сахарного завода" состоялись 16 сентября. Победителем стала новосибирская компания "СанИнвест". Она предложила самую высокую цену — 169,3 млн рублей. Основным направлением деятельности фирмы являются операции в сфере недвижимости. В Новосибирске фирма развивает крупный многофункциональный центр "Сан Сити". В мае 2017 года "СанИнвест" основал новую компанию "Первый мелькомбинат". Она занимается оптовой торговлей зерном, мукой, крупами и макаронными изделиями.
Также "СанИнвест" является соучредителем московской компании "Первый доходный дом", которая в марте 2016 года выкупила имущество "Новосибирского мелькомбината № 1" — крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия региона.
О планах нового собственника по-прежнему точно ничего не известно.
Справка
Впервые "Бийский сахарный завод" был признан банкротом в 2009 году, на тот момент у него было 32 млн долгов по зарплате и налогам и 101 млн - задолженность перед кредиторами третьей очереди. В 2010 году его продали за 57 млн, завод купил агрохолдинг "Изумрудная страна". В октябре 2011 года завод был запущен. В 2012 году, когда у холдинга начались проблемы с кредитованием, в "Изумрудной стране" заявили, что сезон переработки не начнется. В 2014 году начался процесс по признанию завода банкротом, несостоятельным его признали только в 2016 году.
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