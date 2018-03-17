На "Бийском сахарном заводе" погасили долги по зарплате на миллион

"Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Предприятие, установила прокуратура Бийска, задолжало деньги 21 сотруднику - оплату труда, выходное пособие при увольнении и компенсацию неиспользованного отпуска.

Предприятие не работает с 2012 года, проходит процедуру банкротства. Прокурор, сообщает сайт ведомства, проконтролировал, как конкурсный управляющий реализовал имущество и как распорядился средствами.

Напомним, торги по продаже имущества "Бийского сахарного завода" состоялись 16 сентября. Победителем стала новосибирская компания "СанИнвест". Она предложила самую высокую цену — 169,3 млн рублей. Основным направлением деятельности фирмы являются операции в сфере недвижимости. В Новосибирске фирма развивает крупный многофункциональный центр "Сан Сити". В мае 2017 года "СанИнвест" основал новую компанию "Первый мелькомбинат". Она занимается оптовой торговлей зерном, мукой, крупами и макаронными изделиями.

Также "СанИнвест" является соучредителем московской компании "Первый доходный дом", которая в марте 2016 года выкупила имущество "Новосибирского мелькомбината № 1" — крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия региона.

О планах нового собственника по-прежнему точно ничего не известно.

Справка

Впервые "Бийский сахарный завод" был признан банкротом в 2009 году, на тот момент у него было 32 млн долгов по зарплате и налогам и 101 млн - задолженность перед кредиторами третьей очереди. В 2010 году его продали за 57 млн, завод купил агрохолдинг "Изумрудная страна". В октябре 2011 года завод был запущен. В 2012 году, когда у холдинга начались проблемы с кредитованием, в "Изумрудной стране" заявили, что сезон переработки не начнется. В 2014 году начался процесс по признанию завода банкротом, несостоятельным его признали только в 2016 году.