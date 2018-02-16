Налоговики уже нашли дополнительные 170 млн у алтайских переработчиков

Информацию о первых результатах исполнения так называемого "зернового проекта" 15 февраля на итоговой коллегии рассказал руководитель управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

Он сообщил, что общая выгода бюджета только по итогам четвертого квартала составила 177 млн рублей: дополнительно исчислено 150 млн НДС, еще на 27 млн уменьшилась сумма к возмещению налога в этой отрасли.

Юрий Куриленко,

руководитель управления Федеральной налоговй службы по Алтайскому краю:

— Использование службой современных технологий позволило установить значительные налоговые риски в зерновой отрасли России, в которой для незаконного формирования вычетов по НДС была создана огромная сеть посредников по всей стране. Результатом этого стал не только колоссальный ущерб бюджету РФ, но и серьезные препятствия для развития всего агропромышленного комплекса.

Напомним, еще 19 мая 2017 года крупнейшие зернотрейдеры, переработчики страны подписали Хартию о прозрачности сделок по зерну. В Алтайском крае к ней присоединились 74 компании (в России — 2,5 тыс.).

Анализ "прозрачности" зернового рынка, сообщил Куриленко, проводился по:

экспортерам сельхозпродукции,

маслоэкстракционным заводам,

мукомольным и крупяным предприятиям,

производителям молока и молочной продукции,

комбикормовым заводам,

спиртовым заводам

производителям пива, сидра,

птицефабрикам,

свинофермам и фермам с КРС,

производителям мяса, мясной продукции,

хлебозаводам,

сахарному заводу.

Куриленко подчеркнул, что не все переработчики присоединились к Хартии, но несмотря на это часть из них увеличили налоговые отчисления.

В 2017 году региональное управление налоговой начало активно отрабатывать "зерновой проект". Так, налоговики направили в ЦБ РФ список из 128 недобросовестных транзитеров для приостановления операций по их расчетным счетам, у 43 из них счета были закрыты.

Также на сайте Минсельхоза разместили реестр 2,7 тыс. сельхозпроизводителей края с указанием, каким видом деятельности они занимаются, какую продукцию производят и какие имеют контрактные обязательства.

В течение 1-го полугодия 2018 года ФНС России, сказал Куриленко, сформирует "черные" списки налогоплательщиков, продолжающих участвовать в схемах ухода от уплаты НДС. списки разместят в открытом доступе.

По словам Куриленко, потери бюджета только в Алтайском крае из-за применения схем ухода от уплаты НДС составляют порядка 1,2 млрд рублей в год.