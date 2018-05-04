На Украину не пустили двух россиян с георгиевскими лентами

Олег Слободян, помощник Государственной пограничной службы Украины сообщил, что на просьбу пограничников снять георгиевские ленточки "граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск".

При этом российские граждане приехали на Украину из Минска в личных целях, имели обратные билеты, уточнил Олег Слободян.

Напомним, 15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент в стране. За их публичную демонстрацию предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до 96) и конфискация ленты.