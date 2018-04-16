Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул ко Дню Победы

Сегодня, 14:03.
Жизнь

В Барнауле разработали эскизы плакатов к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт города. 

Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Эскизы для праздничных плакатов ко Дню Победы в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Для разработки плакатов дизайнеры использовали изображения орденов и медалей военных лет, знамени Победы, георгиевской ленты, вечного огня, лавровой ветви, праздничного салюта, а также фотографии военных лет.

Основные цвета праздничных плакатов — красный, алый и золотистый, а хронику военных событий оформлена в серо-голубых тонах.

Флаги и плакаты планируют разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира, а также на основных улицах Барнаула. Разработанные эскизы могут использовать все желающие.

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