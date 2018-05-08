Европа увидела возможность ввести новые антироссийские санкции из-за выборов президента в Крыму

8 мая постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза (Coreper) рассмотрят новый пакет санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на анонс предстоящей встречи.
"Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя", — передает агентство. В случае согласования решение должно официально и единогласно одобрить Совет ЕС.
Других подробностей предстоящего обсуждения новых ограничительных мер нет.
В марте ЕС продлил санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
США и страны Евросоюза ввели санкции против России в 2014 году. Поводом для ограничительных мер стали вхождение Крыма в состав РФ и ситуация в Донбассе.
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