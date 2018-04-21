Министры России и США обсудили санкции

Разговор состоялся во время весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне. О чем конкретно говорили стороны, неизвестно.

По информации Минфина США, инициатором встречи был российский министр финансов. Антон Силуанов и Стивен Мнучин также обсудили вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной.

Напомним, вечером 6 апреля стало известно, что Минфин США обнародовал новый санкционный список в отношении России. В этот список попали 24 крупных бизнесмена и 15 компаний. Уже на следующий день СМИ стали писать, что попавшие в "черный список" российские олигархи потеряли сотни миллиардов долларов из-за падения цены акций их компаний.