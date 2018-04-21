Минздрав обвинили в неэффективности программы импортозамещения лекарств

20 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Министерство здравоохранения РФ неэффективно выполнило задачу по импортозамещению лекарств на российском рынке, пишет ТАСС.
Вячеслав Володин отметил, что 68% рынка лекарственных препаратов в России составляет импорт. По его словам, компании из США "получают чистой прибыли порядка 50 млрд рублей в год на российском фармацевтическом рынке".
"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере - практически до 100%", — заявил Володин.
Председатель Госдумы убежден, что необходимо привлечь на российский рынок лучшие фармацевтические компании из тех стран, которые не поддержали санкции против России. Вячеслав Володин сообщил, что Госдума обозначит тему импортозамещения лекарств на российском рынке при согласовании кандидатуры будущего премьер-министра РФ.
Напомним, 18 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что импортные лекарства из США запретят ввозить в Россию только при наличии российских аналогов или возможности получать соответствующие лекарства из других стран. Лекарства должны запретить по готовящемуся закону о контрсанкциях РФ в отношении США. В перечне 1019 препаратов.
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