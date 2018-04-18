В Госдуме собираются запретить рекламу лекарств на телевидении

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения рекламы лекарств в телепрограммах, пишут "Известия".
Проект разработали председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель Игорь Каграманян и первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
Разработчики считают, что реклама лекарств стимулирует самолечение, предлагая потребителю "простые" средства от повышения давления, от высокого уровня холестерина, от ожирения и так далее, но не учитывает индивидуальные особенности здоровья и наличие противопоказаний.
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