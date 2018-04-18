В Госудуме рассказали, как будут вводить ограничения на импорт американских лекарств

Импортные лекарства из США запретят ввозить в Россию только при наличии российских аналогов или возможности получать соответствующие лекарства из других стран. Об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.
Лекарства должны запретить по готовящемуся закону о контрсанкциях РФ в отношении США. В перечне 1019 препаратов. Тех, которые не имеют аналогов - 90. В отношении них уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить какие- то ограничения, отметил Володин.
"Что касается остальных лекарств, если и будут вводиться ограничения на поставки, то при условии, что обязательно должен быть аналог как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций", - сказал спикер.
Другие страны, по данным Володина, готовы прийти на рынок лекарственных препаратов РФ и занять место американских производителей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.