В Госудуме рассказали, как будут вводить ограничения на импорт американских лекарств

Лекарства должны запретить по готовящемуся закону о контрсанкциях РФ в отношении США. В перечне 1019 препаратов. Тех, которые не имеют аналогов - 90. В отношении них уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить какие- то ограничения, отметил Володин.

"Что касается остальных лекарств, если и будут вводиться ограничения на поставки, то при условии, что обязательно должен быть аналог как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций", - сказал спикер.

Другие страны, по данным Володина, готовы прийти на рынок лекарственных препаратов РФ и занять место американских производителей.