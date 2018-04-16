"А ты растоптал свой iPhone?" Чем обернутся контрсанкции для россиян

Сегодня, 14:58.
Политика

Депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным предложили ограничить ввоз алкоголя, лекарств и другой зарубежной продукции. К чему это может привести?

Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Фото: kremlin.ru.

Аналоги лекарств устарели

Лекарства.
Лекарства.

Сильный резонанс вызвал пункт об ограничении ввоза в Россию некоторых лекарств, произведенных в США или иных государствах, пишет bfm.ru. При этом уточняется, что лишь в том случае, если есть аналоги. Однако депутаты прекрасно понимают, что многие аналоги устарели и малоэффективны, и сами надеются, что здравый смысл возобладает.

Николай Герасименко,
первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья:

— Здесь ни в коем случае нельзя ограничить ввоз лекарств, без которых просто наши граждане, больные не смогут обойтись. А у нас очень много препаратов онкологических, сердечно-сосудистых, просто жизненно важных. Надо смотреть будет на перечень, есть ли у нас аналоги и что эти аналоги представляют. Если аналог малоэффективен — у нас же есть справочники эффективности препарата, поэтому сейчас разговор преждевременный. Но, я думаю, здравый смысл возобладает. Но всегда оригинал лучше копии. Поэтому это очень серьезная вещь. Здесь, скорее, при запрете накажут не американцев, а накажут россиян.

Другие последствия

Boeing 777.
Boeing 777

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия может запретить поставки титана компании Boeing в ответ на санкции США. И обрушил акции крупнейшего отечественного производителя титана компании "ВСМПО-Ависма".

Обвал котировок стал рекордным с июня прошлого года и отрезал от капитализации компании 14 млрд рублей. Рынок в недоумении: зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь мы наказываем США, запрещая самим себе экспортировать им титан. "Ависма" обеспечивает треть потребностей мирового авиапрома, а в российском парке самолетов большую часть занимает именно Boeing.

Когда примут закон?

Конкретизировать свой законопроект депутаты планируют в мае. К ним присоединятся профильные министерства, а потом — слово за правительством.

По последним данным, Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, ситуация диктует, чтобы он был принят оперативно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

А ты растоптал свой iPhone?

Золотой iPhone X к юбилею Путина.
Золотой iPhone X к юбилею Путина.

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский уже отреагировал на пока еще не принятый законопроект — растоптал свой iPad в ответ на антироссийские санкции США, пишет Lenta.ru.

Объясняя свой поступок, Петровский напомнил слова премьер-министра Дмитрия Медведева, посоветовавшего отказаться от американских товаров. "Те, кто в партии не для болтовни, те, кто готовы отвечать, должны начать с себя. И думаю, что и Медведев и <спикер Госдумы Вячеслав> Володин должны к этому флешмобу присоединиться, иначе не честно", — заявил депутат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров