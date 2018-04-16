"А ты растоптал свой iPhone?" Чем обернутся контрсанкции для россиян

Аналоги лекарств устарели

Сильный резонанс вызвал пункт об ограничении ввоза в Россию некоторых лекарств, произведенных в США или иных государствах, пишет bfm.ru. При этом уточняется, что лишь в том случае, если есть аналоги. Однако депутаты прекрасно понимают, что многие аналоги устарели и малоэффективны, и сами надеются, что здравый смысл возобладает.

Николай Герасименко,

первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья:

— Здесь ни в коем случае нельзя ограничить ввоз лекарств, без которых просто наши граждане, больные не смогут обойтись. А у нас очень много препаратов онкологических, сердечно-сосудистых, просто жизненно важных. Надо смотреть будет на перечень, есть ли у нас аналоги и что эти аналоги представляют. Если аналог малоэффективен — у нас же есть справочники эффективности препарата, поэтому сейчас разговор преждевременный. Но, я думаю, здравый смысл возобладает. Но всегда оригинал лучше копии. Поэтому это очень серьезная вещь. Здесь, скорее, при запрете накажут не американцев, а накажут россиян.

Другие последствия

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия может запретить поставки титана компании Boeing в ответ на санкции США. И обрушил акции крупнейшего отечественного производителя титана компании "ВСМПО-Ависма".

Обвал котировок стал рекордным с июня прошлого года и отрезал от капитализации компании 14 млрд рублей. Рынок в недоумении: зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь мы наказываем США, запрещая самим себе экспортировать им титан. "Ависма" обеспечивает треть потребностей мирового авиапрома, а в российском парке самолетов большую часть занимает именно Boeing.

Когда примут закон?

Конкретизировать свой законопроект депутаты планируют в мае. К ним присоединятся профильные министерства, а потом — слово за правительством.

По последним данным, Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, ситуация диктует, чтобы он был принят оперативно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

А ты растоптал свой iPhone?

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский уже отреагировал на пока еще не принятый законопроект — растоптал свой iPad в ответ на антироссийские санкции США, пишет Lenta.ru.

Объясняя свой поступок, Петровский напомнил слова премьер-министра Дмитрия Медведева, посоветовавшего отказаться от американских товаров. "Те, кто в партии не для болтовни, те, кто готовы отвечать, должны начать с себя. И думаю, что и Медведев и <спикер Госдумы Вячеслав> Володин должны к этому флешмобу присоединиться, иначе не честно", — заявил депутат.