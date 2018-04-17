Рогозин рассказал, как Россия может ввести санкции против NASA

17 апреля вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что поставки ракетных двигателей в США могут быть прекращены в любой момент, передает RT.
Пока, по словам чиновника, такого решения нет.
Дмитрий Рогозин,
вице-премьер:
— Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что нужно взвешивать плюсы и минусы.
Как рассказал Рогозин, продажа старых двигателей американцам позволяет вкладывать деньги в разработку новых космических двигателей в России.
Дмитрий Рогозин,
вице-премьер:
— Двигатель, который мы поставляем США, — НК-33. Мы приняли решение: поставляем эти двигатели, которые на самом деле не являются чем-то совсем уж самым современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. На самом деле, нам это выгоднее, чем Соединённым Штатам.
Напомним, что на прошлой неделе в Госдуму поступил законопроект по ответным санкциям в отношении США. В частности, парламентарии предложили приостановить сотрудничество с американцами в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.
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