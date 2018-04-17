Рогозин рассказал, как Россия может ввести санкции против NASA

— Двигатель, который мы поставляем США, — НК-33. Мы приняли решение: поставляем эти двигатели, которые на самом деле не являются чем-то совсем уж самым современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. На самом деле, нам это выгоднее, чем Соединённым Штатам.