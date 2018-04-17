Президент США Дональд Трамп "укрепил" российскую нацвалюту

Российская национальная валюта на торгах Московской биржи перешла в рост на сообщениях о том, что Дональд Трамп отложил введение новых санкций в отношении России, передает ТАСС. (По состоянию на 21:41 мск рубль укрепился к доллару на 50 копеек, до 61,55 рубля, а к евро - на 39 копеек, до 76,16 рубля, свидетельствуют данные биржи, — прим.ред.).

"Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него еще нет уверенности по вопросу их введения", — пишет The Washington Post.

Представитель администрации президента США Сара Сандерс указала, что "на текущий момент нечего анонсировать" — ограничительные меры пока только просчитываются и оцениваются, пишет Газета.Ru.

Позиция Кремля

В Кремле назвали новые санкции США против России "международным экономическим рейдерством". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новые, вводимые США в отношении нашей страны ограничения, никак не связаны с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира.

Песков обвинил Запад в том, что санкционные действия против России приобретают характера навязчивой идеи. Он добавил, что Москва не считает ограничения законными, а наоборот — противоречащими международному праву, передает НСН.

Ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли — Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер 16 апреля. Она подчеркивала, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, "способствовавшие развитию "химического оружия", сообщает ФАН.

Контрсанкции "из собственных интересов"

Законопроект о контрсанкциях против США Госдума может рассмотреть во втором и третьем чтении до конца весенней сессии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект об ответных санкциях России Западу вынесут на рассмотрение 15 мая. До этого времени он будет обсужден самым широким кругом экспертов.

По словам вице-премьера Аркадия Дворкович, в вопросе разработки ответных мер на ограничительные меры со стороны США Россия будет исходить из собственных интересов, пишут РИА Новости.

Он также затронул чувствительные сферы, в которых осуществляется закупка иностранной продукции.