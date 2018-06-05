Голландия вслед за Швейцарией арестовала активы "Газпрома" для выплат Украине

Ранее стало известно, что швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG — операторе морского газопровода "Северный поток", по которому в Германию доставляется российский газ.

Приставы в Швейцарии исполняют решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между "Газпромом", которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и "Нафтогазом Украины".