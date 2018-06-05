Голландия вслед за Швейцарией арестовала активы "Газпрома" для выплат Украине

В Голландии суд арестовал активы российского энергетического концерна "Газпром" для выплат 2,6 млрд долларов украинской компании "Нафтогаз". Об этом с пометкой "срочная новость" сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG — операторе морского газопровода "Северный поток", по которому в Германию доставляется российский газ.
Приставы в Швейцарии исполняют решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между "Газпромом", которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и "Нафтогазом Украины".
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