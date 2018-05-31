Швейцарские приставы начали арест активов "Газпрома" на 2,6 млрд долларов

Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG — операторе морского газопровода "Северный поток", по которому в Германию доставляется российский газ, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Визит приставов в офис Nord Stream AG в Цуге состоялся в рамках исполнения решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между "Газпромом", которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и "Нафтогазом Украины".
"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по делу о транзитном контракте, сообщил представитель российской компании журналистам. По его словам, "Газпром" на текущий момент не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры.
Nord Stream AG получила приказ о наложении обеспечительных мер 29 мая, он выдан в рамках решения Стокгольмского арбитража, сообщил представитель компании. По его словам, это не повлияет на проект Nord Stream 2 — газопровод, который "Газпром" с европейскими партнерами планирует направить в Германию по дну Балтийского моря, пишет РБК.
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