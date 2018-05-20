В Германии СМИ назвали Путина хозяином мировой политической арены

Популярнейшее издание ФРГ газета Bild назвала президента России Владимира Путина хозяином на мировой политической арене, пишет RT.
После того, как 18 мая Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, в статье журналиста Bild Юлиана Рёпке появилось сообщение о том, что наш президент показал своей немецкой гостье, кто хозяин на мировой политической арене.
Юлиан Рёпке,
журналист:
— Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершенными им зверствами.
Корреспондент Bild намекает на то, что накануне визита Меркель Путин общался в Сочи с сирийским лидером Асадом.
В статье отмечается, что Меркель прибыла не в Москву, а в Сочи, чтобы "не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита". При этом подчёркивается, что российский коллега повёл себя иначе.
Юлиан Рёпке,
журналист:
— Он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене.
Немецкий журналист также заявил, что у Путина были все основания чувствовать себя как никогда уверенным.
Юлиан Рёпке,
журналист:
— Его смертоносные войны в Сирии и на Украине, его пропагандистские атаки на выборы в Европе, его кибератаки на немецкие правительственные ведомства — на все это закрывают глаза из-за преимущественно некритических визитов немецких политиков и деятельности немецких лоббистов, которые отстаивают интересы его государственного концерна "Газпром".
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