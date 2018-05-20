В Германии СМИ назвали Путина хозяином мировой политической арены

Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Дмитрий Медведев и Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru.

После того, как 18 мая Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, в статье журналиста Bild Юлиана Рёпке появилось сообщение о том, что наш президент показал своей немецкой гостье, кто хозяин на мировой политической арене.

Юлиан Рёпке,

журналист:

— Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершенными им зверствами.

Корреспондент Bild намекает на то, что накануне визита Меркель Путин общался в Сочи с сирийским лидером Асадом.

В статье отмечается, что Меркель прибыла не в Москву, а в Сочи, чтобы "не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита". При этом подчёркивается, что российский коллега повёл себя иначе.

Юлиан Рёпке,

журналист:

— Он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене.

Немецкий журналист также заявил, что у Путина были все основания чувствовать себя как никогда уверенным.

Юлиан Рёпке,

журналист: