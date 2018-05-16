Бизнесмен из Барнаула опередил Путина в рейтинге ключевых людей российского интернета

В рейтинг вошли люди, которые влияют на развитие российского интернета в целом. Среди них блогеры, инвесторы, аналитики, предприниматели, журналисты, издатели и так далее.

Интересно, что ниже Завертайлова оказались президент России Владимир Путин, министр связи Николай Никифоров, создатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков, президент Сбербанка Герман Греф, основатель "Магнита" Александр Галицкий, миллиардеры Александр Мамут и Юрий Мильнер.

Также в рейтинге оказался еще один барнаулец — гендиректор компании Kinetica Алексей Самойлов (138 место).

Чем известен Завертайлов?

Владимир Завертайлов основал студию "Сибирикс" в 2003 году. Она специализируется на разработке сайтов. По итогам 2017 года "Сибирикс" занял десятую строчку в рейтинге веб-разработчиков и интеграторов России ("Тэглайн"). Клиентами "Сибирикса" стали "Газпром", "Ростелеком", Adobe, Cisco и другие.

Завертайлов постоянно выступает как эксперт на профильных форумах и конференциях. В 2018 году он вместе с Алексеем Самойловым создал SPIKE community - сообщество компаний digital рынка для совместной работы над проектами в соответствии с возможностями и компетенциями каждой. По данным на середину апреля в сообщество входило около 50 компаний.

Чем интересен рейтинг?

"Тэглайн" — крупное русскоязычное аналитическое агентство, которое исследует рынок интерактивного маркетинга, разработки сайтов, сопутствующих сервисов и технологий.

Рейтинги "Тэглайна" - важный источник информации при выборе компаний для участия в тендерах на услуги digital-маркетинга, веб- и мобильной разработки крупнейших российских и международных клиентов.

Рейтинг ключевых персон интернет-рынка был составлен впервые. До этого компания делала рейтинги важных людей в digital маркетинге и веб-разработке – туда входили только топ-менеджеры компаний, которые на этом специализируются.

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